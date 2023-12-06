Психиатр Корнев посоветовал применять дыхательные техники при панической атаке

Врач-психиатр Клиники доктора Исаева Андрей Корнев рассказал, как действовать в случае панической атаки. По его словам, главное — успокоить сердцебиение и восстановить дыхание.

Для восстановления контроля над дыханием необходимо устранить избыток кислорода в крови, провоцирующего рефлекторную задержку дыхания, которую во время приступа принимают за удушье, объяснил врач в беседе с «Газетой.Ru».

«Сосредоточьтесь на дыхании, следите за тем, чтобы выдох был длинным и глубоким — необходимо выпустить весь воздух из лёгких», — посоветовал Корнев.

Также можно попробовать технику размеренного, «квадратного» дыхания в течение 5 минут: четыре счёта вдох, четыре — задержка, четыре — выдох, четыре — задержка.

Само по себе внимание на дыхании помогает отвлечься от тревожных симптомов, добавил психиатр.

Ранее психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.