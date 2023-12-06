«Известия»: российские разработчики создали комплекс «Антидрон»
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию-разработчика «СтриОт-Бор» из Нижнего Новгорода.
Отмечается, что в набор аппаратуры комплекса входят радиолокационная станция кругового обзора, а также два вида детекторов по обнаружению БПЛА.
По данным газеты, РЛС позволяет находить, распознавать и идентифицировать беспилотники, движущиеся на скорости до 250 км в час, на дальности до 10 км.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о росте поставок беспилотников в ВС России в 16 раз.
Также сообщалось, как совершенствуются пистолеты для полиции и спецназа России.