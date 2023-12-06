RT в Telegram
Подпишись

«Известия»: российские разработчики создали комплекс «Антидрон»

Короткая ссылка
Российские разработчики создали малогабаритный комплекс «Антидрон», который может предупредить о приближении беспилотников противника.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию-разработчика «СтриОт-Бор» из Нижнего Новгорода.

Отмечается, что в набор аппаратуры комплекса входят радиолокационная станция кругового обзора, а также два вида детекторов по обнаружению БПЛА.

По данным газеты, РЛС позволяет находить, распознавать и идентифицировать беспилотники, движущиеся на скорости до 250 км в час, на дальности до 10 км.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о росте поставок беспилотников в ВС России в 16 раз.

Также сообщалось, как совершенствуются пистолеты для полиции и спецназа России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить