«Известия»: российские разработчики создали комплекс «Антидрон»

Российские разработчики создали малогабаритный комплекс «Антидрон», который может предупредить о приближении беспилотников противника.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию-разработчика «СтриОт-Бор» из Нижнего Новгорода.

Отмечается, что в набор аппаратуры комплекса входят радиолокационная станция кругового обзора, а также два вида детекторов по обнаружению БПЛА.

По данным газеты, РЛС позволяет находить, распознавать и идентифицировать беспилотники, движущиеся на скорости до 250 км в час, на дальности до 10 км.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о росте поставок беспилотников в ВС России в 16 раз.

Также сообщалось, как совершенствуются пистолеты для полиции и спецназа России.