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АО «ГЛОНАСС» в 2024 году запустит новый сервис для поиска автомобилей при угоне

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Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич рассказал, что в 2024 году компания запустит новый сервис на базе своей информационной системы, который с согласия владельца обеспечит мониторинг автомобиля и поможет найти его в случае угона.

Об этом пишет РИА Новости.

«В 2024 году «ЭРА-ГЛОНАСС» спасёт автовладельцев от кражи машины», — говорится в сообщении.

По словам Райкевича, для получения функции требуется только модернизация прошивки устройств вызова экстренных оперативных служб без изменения аппаратной части.

Ранее Haval отозвал в России 55 тыс. автомобилей из-за отсутствия экстренного вызова.

Ранее автоэксперт Андрей Кондрашов рассказал, что угонщики могут заранее установить на машине GPS-маяк.

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