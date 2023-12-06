АО «ГЛОНАСС» в 2024 году запустит новый сервис для поиска автомобилей при угоне
Об этом пишет РИА Новости.
«В 2024 году «ЭРА-ГЛОНАСС» спасёт автовладельцев от кражи машины», — говорится в сообщении.
По словам Райкевича, для получения функции требуется только модернизация прошивки устройств вызова экстренных оперативных служб без изменения аппаратной части.
Ранее Haval отозвал в России 55 тыс. автомобилей из-за отсутствия экстренного вызова.
Ранее автоэксперт Андрей Кондрашов рассказал, что угонщики могут заранее установить на машине GPS-маяк.