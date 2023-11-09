Haval отзывает в России 55 тыс. автомобилей из-за отсутствия экстренного вызова
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
«Отзыву подлежат 55 тыс. автомобилей Haval F7, F7x, Jolion, Dargo, изготовленных в период с июля 2022-го по июнь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что на всех автомобилях будет выполнено плановое дооснащение устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС).
Ранее Росстандарт отозвал почти 80 тыс. автомобилей Lada из-за отсутствия блока «ЭРА-ГЛОНАСС».