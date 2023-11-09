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Haval отзывает в России 55 тыс. автомобилей из-за отсутствия экстренного вызова

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ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» отзывает 55 тыс. автомобилей, реализованных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года, из-за отсутствия оборудования для вызова экстренных оперативных служб, которое подключается к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС».
Haval отзывает в России 55 тыс. автомобилей из-за отсутствия экстренного вызова
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

«Отзыву подлежат 55 тыс. автомобилей Haval F7, F7x, Jolion, Dargo, изготовленных в период с июля 2022-го по июнь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что на всех автомобилях будет выполнено плановое дооснащение устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС).

Ранее Росстандарт отозвал почти 80 тыс. автомобилей Lada из-за отсутствия блока «ЭРА-ГЛОНАСС».

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