Автоэксперт Кондрашов: угонщики могут заранее установить на машине GPS-маяк

Руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов заявил, что злоумышленники могут заранее готовить машины к угону.

«Бывает, что на парковках угонщики глушат сигнал постановки на охрану машин с бесключевым доступом, когда водитель выходит из автомобиля. Их задача — заставить владельца закрыть автомобиль ключом, чтобы тревога не сработала», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также угонщики могут заранее установить на автомобиль GPS-маяк.

«Маяки ставятся на корпусе автомобиля на магнитах, либо, если машина находится в сервисе, его кладут в труднодоступное место», — пояснил Кондрашов.

Он добавил, что без помощи специального оборудования такие маяки обнаружить невозможно.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр рассказал, как определить, что машина побывала в ДТП.