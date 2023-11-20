Автоэксперт Кондрашов: угонщики могут заранее установить на машине GPS-маяк
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«Бывает, что на парковках угонщики глушат сигнал постановки на охрану машин с бесключевым доступом, когда водитель выходит из автомобиля. Их задача — заставить владельца закрыть автомобиль ключом, чтобы тревога не сработала», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, также угонщики могут заранее установить на автомобиль GPS-маяк.
«Маяки ставятся на корпусе автомобиля на магнитах, либо, если машина находится в сервисе, его кладут в труднодоступное место», — пояснил Кондрашов.
Он добавил, что без помощи специального оборудования такие маяки обнаружить невозможно.
Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр рассказал, как определить, что машина побывала в ДТП.