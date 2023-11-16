Автоэксперт Хайцеэр рассказал о признаках машины, побывавшей в ДТП

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр рассказал, как определить, что машина побывала в ДТП.

«Один из неочевидных признаков автомобиля после тяжёлого ДТП — сильный скрип элементов обшивки салона во время поездки. Такое бывает, если автомобиль полностью разбирался после аварии для восстановления. Также это может свидетельствовать о том, что машину могли собрать из двух или трёх разбитых», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ещё один признак — если одна из фар имеет замутнение на пластиковом колпаке, а вторая — нет.

Хайцеэр также посоветовал обратить внимание на неравномерные зазоры в местах соединения кузовных элементов.

Как добавил эксперт, если год выпуска ремней безопасности не совпадает с датой выпуска автомобиля, то не исключено, что оригинальные ремни были срезаны после аварии.

Ранее автоэксперт Алина Распопова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, какие есть варианты уплаты утилизационного сбора при покупке машины.