Путин: нужно преодолевать в новых регионах последствия политики Киева
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Как пишет ТАСС, об этом он сказал на открытии II заседания наблюдательного совета Всероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».
По словам российского лидера, необходимо преодолевать разрушительное наследие сначала «ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики», которой следовали сменяющие друг друга украинские власти, когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми и просто целенаправленно корёжили сознание населения.
В марте Путин заявил, что национализм на Украине давно подогревался с Запада.
13 ноября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после спецоперации мировая общественность многое узнает об Украине и о Канаде, где прославляют нацистов.