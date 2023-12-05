Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо преодолевать в новых российских регионах последствия националистической политики Киева.

Как пишет ТАСС, об этом он сказал на открытии II заседания наблюдательного совета Всероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

По словам российского лидера, необходимо преодолевать разрушительное наследие сначала «ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики», которой следовали сменяющие друг друга украинские власти, когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми и просто целенаправленно корёжили сознание населения.

В марте Путин заявил, что национализм на Украине давно подогревался с Запада.

13 ноября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после спецоперации мировая общественность многое узнает об Украине и о Канаде, где прославляют нацистов.