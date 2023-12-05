В Екатеринбурге в квартире взорвалась сковорода с кипящим маслом

Сковорода с кипящим маслом взорвалась в квартире в Екатеринбурге.

Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«Она решила раскалить масло, но оно загорелось, и женщина поместила «факел» под холодную воду, в результате чего и произошёл мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую», — цитирует его РИА Новости.

Горелых рассказал, что пострадавшая получила ожоги 15% тела, её госпитализировали.

Ранее пожар произошёл в отделе дознания отделения полиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга.