В Екатеринбурге в квартире взорвалась сковорода с кипящим маслом
- РИА Новости
Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
«Она решила раскалить масло, но оно загорелось, и женщина поместила «факел» под холодную воду, в результате чего и произошёл мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую», — цитирует его РИА Новости.
Горелых рассказал, что пострадавшая получила ожоги 15% тела, её госпитализировали.
Ранее пожар произошёл в отделе дознания отделения полиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга.