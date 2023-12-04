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В Петербурге произошёл пожар в отделении полиции

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Пожар произошёл в отделе дознания отделения полиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
В Петербурге произошёл пожар в отделении полиции
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Возгорание произошло в подразделении отдела дознания Красногвардейского района», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Сотрудников эвакуировали, в результате пожара пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит доследственную проверку, чтобы установить причины пожара, который возник в салоне рейсового автобуса, когда там находились пассажиры.

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