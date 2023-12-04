В Петербурге произошёл пожар в отделении полиции
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«Возгорание произошло в подразделении отдела дознания Красногвардейского района», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.
Сотрудников эвакуировали, в результате пожара пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит доследственную проверку, чтобы установить причины пожара, который возник в салоне рейсового автобуса, когда там находились пассажиры.