В Петербурге произошёл пожар в отделении полиции

Пожар произошёл в отделе дознания отделения полиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Возгорание произошло в подразделении отдела дознания Красногвардейского района», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Сотрудников эвакуировали, в результате пожара пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит доследственную проверку, чтобы установить причины пожара, который возник в салоне рейсового автобуса, когда там находились пассажиры.