Прокуратура ХМАО проверяет инцидент с пожаром в рейсовом автобусе с пассажирами

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит доследственную проверку, чтобы установить причины пожара, который возник в салоне рейсового автобуса, когда там находились пассажиры. Автобус следовал из Нефтеюганска в Сингапай.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт ведомства.

«По поручению прокуратуры округа организована проверка по факту возгорания пассажирского автобуса, произошедшего 4 декабря 2023 года в посёлке Сингапай Нефтеюганского района», — сказано в тексте.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. По её итогам ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что по поручению прокурора Приморского края Сергея Столярова в регионе проведут проверку после массовых ДТП на дорогах 16 ноября.