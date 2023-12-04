Прокуратура ХМАО проверяет инцидент с пожаром в рейсовом автобусе с пассажирами
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт ведомства.
«По поручению прокуратуры округа организована проверка по факту возгорания пассажирского автобуса, произошедшего 4 декабря 2023 года в посёлке Сингапай Нефтеюганского района», — сказано в тексте.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. По её итогам ведомство примет меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что по поручению прокурора Приморского края Сергея Столярова в регионе проведут проверку после массовых ДТП на дорогах 16 ноября.