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Прокуратура ХМАО проверяет инцидент с пожаром в рейсовом автобусе с пассажирами

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Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит доследственную проверку, чтобы установить причины пожара, который возник в салоне рейсового автобуса, когда там находились пассажиры. Автобус следовал из Нефтеюганска в Сингапай.
Прокуратура ХМАО проверяет инцидент с пожаром в рейсовом автобусе с пассажирами
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт ведомства.

«По поручению прокуратуры округа организована проверка по факту возгорания пассажирского автобуса, произошедшего 4 декабря 2023 года в посёлке Сингапай Нефтеюганского района», — сказано в тексте.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. По её итогам ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что по поручению прокурора Приморского края Сергея Столярова в регионе проведут проверку после массовых ДТП на дорогах 16 ноября.

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