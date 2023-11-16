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Прокуратура Приморья проверит содержание дорог после массовых ДТП

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По поручению прокурора Приморского края Сергея Столярова в регионе будет проведена проверка после массовых ДТП на дорогах 16 ноября.
Прокуратура Приморья проверит содержание дорог после массовых ДТП
  • © РИА Новости / МЧС РФ

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на надзорное ведомство.

«Первый же гололёд позволил выявить проблемы, устранение которых не терпит промедления и является принципиально важным для обеспечения безопасности дорожного движения, охраны здоровья жителей и гостей края», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

В четверг, 16 ноября, в регионе произошли ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Так, в результате лобового столкновения на участке трассы Штыково — Ивановка — Реттиховка погибла 22-летняя пассажирка.

В краевом Минтрансе сообщили, что почти 100 единиц техники обрабатывает проезжие части противогололёдными материалами.

Ранее сообщалось, что восемь детей получили травмы в ДТП с автобусом в Приморье 16 ноября.

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