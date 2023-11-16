Прокуратура Приморья проверит содержание дорог после массовых ДТП

По поручению прокурора Приморского края Сергея Столярова в регионе будет проведена проверка после массовых ДТП на дорогах 16 ноября.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на надзорное ведомство.

«Первый же гололёд позволил выявить проблемы, устранение которых не терпит промедления и является принципиально важным для обеспечения безопасности дорожного движения, охраны здоровья жителей и гостей края», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

В четверг, 16 ноября, в регионе произошли ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Так, в результате лобового столкновения на участке трассы Штыково — Ивановка — Реттиховка погибла 22-летняя пассажирка.

В краевом Минтрансе сообщили, что почти 100 единиц техники обрабатывает проезжие части противогололёдными материалами.

Ранее сообщалось, что восемь детей получили травмы в ДТП с автобусом в Приморье 16 ноября.