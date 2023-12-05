ГД одобрила в первом чтении проект о праве частной охраны ТЭК сбивать БПЛА

Госдума 5 декабря приняла в первом чтении законопроект, который даёт право частной охране на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) применять меры противодействия к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Согласно действующему законодательству, такое право имеют только силовые ведомства, ведомственная охрана и частные охранные предприятия, охраняющие объекты с повышенными требованиями к антитеррористической защите.

Однако более 80% объектов ТЭК находятся под охраной частных охранных организаций, включая корпоративные. Законопроект направлен на устранение правовых пробелов действующего законодательства.

Комитет Госдумы по энергетике предложил ко второму чтению внести несколько изменений в законопроект, в том числе уточнить вопрос о границах зон безопасности в воздушном пространстве над объектами ТЭК, а также определить возможность частным охранным предприятиям прекращать действие беспилотников, используя различные методы, такие как подавление радиосигналов, воздействие на пульты управления, повреждение или уничтожение БПЛА.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в первой половине 2023 года на объекты ТЭК было совершено более 45 атак с помощью беспилотников.

В ноябре члены рабочей группы по спецоперации внесли в Государственную думу России законопроект, который даёт право частной охране на объектах ТЭК сбивать беспилотные летательные аппараты.