В Госдуму внесли законопроект, дающий право охране ТЭК сбивать беспилотники

Члены рабочей группы по спецоперации внесли в Государственную думу России законопроект, который даёт право частной охране на объектах ТЭК сбивать беспилотные летательные аппараты, рассказал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

В своём Telegram-канале он отметил, что на сегодняшний день соответствующее право есть только у силовиков, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищённости.

По словам Турчака, проект уточнит также понятие зоны безопасности ТЭК. Теперь в неё будет входить воздушное пространство над его территорией.

В сентябре губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что два обезвреженных БПЛА над регионом пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса.