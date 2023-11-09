В Госдуму внесли законопроект, дающий право охране ТЭК сбивать беспилотники
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он отметил, что на сегодняшний день соответствующее право есть только у силовиков, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищённости.
По словам Турчака, проект уточнит также понятие зоны безопасности ТЭК. Теперь в неё будет входить воздушное пространство над его территорией.
В сентябре губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что два обезвреженных БПЛА над регионом пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса.