RT в Telegram
Подпишись

В Госдуму внесли законопроект, дающий право охране ТЭК сбивать беспилотники

Короткая ссылка
Члены рабочей группы по спецоперации внесли в Государственную думу России законопроект, который даёт право частной охране на объектах ТЭК сбивать беспилотные летательные аппараты, рассказал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
В Госдуму внесли законопроект, дающий право охране ТЭК сбивать беспилотники
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он отметил, что на сегодняшний день соответствующее право есть только у силовиков, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищённости.

По словам Турчака, проект уточнит также понятие зоны безопасности ТЭК. Теперь в неё будет входить воздушное пространство над его территорией.

В сентябре губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что два обезвреженных БПЛА над регионом пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить