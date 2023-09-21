Клычков: обезвреженные БПЛА в Орловской области пытались атаковать объекты ТЭК
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что два обезвреженных БПЛА над регионом совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.
Ранее в Минобороны заявили, что три БПЛА были уничтожены над Белгородской, Курской и Орловской областями.
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