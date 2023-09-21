Клычков: обезвреженные БПЛА в Орловской области пытались атаковать объекты ТЭК

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что два обезвреженных БПЛА над регионом совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.

Ранее в Минобороны заявили, что три БПЛА были уничтожены над Белгородской, Курской и Орловской областями.