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Власти Ставрополья поздравили жителей региона с Днём добровольца

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил жителей региона с Днём добровольца.
Власти Ставрополья поздравили жителей региона с Днём добровольца
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает ИА «Победа26».

«Благодарю всех добровольцев за отзывчивость, неравнодушие к чужим бедам и проблемам, за труд на благо общества. Желаю вам крепкого здоровья, сил и новых успехов в вашем благородном деле», — сказал Владимиров.

Отмечается, что в Ставропольском крае действует свыше 500 волонтёрских организаций, в которых работают более 100 тыс. человек.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём добровольца.

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