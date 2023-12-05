Власти Ставрополья поздравили жителей региона с Днём добровольца
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Об этом сообщает ИА «Победа26».
«Благодарю всех добровольцев за отзывчивость, неравнодушие к чужим бедам и проблемам, за труд на благо общества. Желаю вам крепкого здоровья, сил и новых успехов в вашем благородном деле», — сказал Владимиров.
Отмечается, что в Ставропольском крае действует свыше 500 волонтёрских организаций, в которых работают более 100 тыс. человек.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём добровольца.