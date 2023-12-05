В ГД обратились в МВД с просьбой проверить организацию проката лошадей в Москве

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к начальнику ГУ МВД России по городу Москве Олегу Баранову с просьбой дать поручение навести порядок в сфере использования лошадей в центре города и провести профилактическую работу с владельцами животных. Копия обращения имеется в распоряжении RT.

Как напомнил парламентарий, на улице Большая Дмитровка 30 ноября от удара током погибла лошадь. Он подчеркнул, что в Москве развит так называемый бизнес по прокату лошадей.

«Лошади ходят по тротуарам, пешеходным зонам, где вечером всегда много людей. Однако лошадь может испугаться любого громкого звука, которых много в городе, поскользнуться на асфальте или гранитной плитке и упасть. Такая ситуация создаёт опасность не только для самой лошади, но и для горожан, которые находятся рядом с ней на том же тротуаре», — говорится в тексте обращения.

Как пояснил депутат в комментарии RT, он попросил МВД по Москве проверить, кто занимается подобным бизнесом, на каких основаниях, а также какие законы могут нарушаться в данном случае.

«После этого будем смотреть, если будет достаточно действий полиции, то нормально. Если нужно принимать какие-то законы или усилить контроль, будем этим заниматься», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди», заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов направил в правительство законопроект, позволяющий полицейским вскрывать автомобили для спасения животных.