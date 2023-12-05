Экс-владельца банка «Югра» Хотина попросили приговорить к почти 10 годам колонии

Гособвинитель во время прений сторон попросил Замоскворецкий суд столицы приговорить бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина к девяти годам и десяти месяцам колонии.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

Отмечается, что Хотин обвиняется по уголовному делу о растрате более 23 млрд рублей.

В октябре суд отправил банкира Хотина в СИЗО.

В мае Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать более 192 млрд рублей задолженности в доход государства с владельца находящегося на стадии банкротства банка «Югра» Хотина, бизнесмена и девелопера Александра Клячина, а также с нефтяной компании «Русь-Ойл».