Губернатор Тульской области Дюмин поздравил жителей с Днём воинской славы
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Об этом информирует Тульская служба новостей со ссылкой на сайт регионального правительства.
В этот день страна отмечает начало контрнаступления советских войск под Москвой, а туляки — 82-ю годовщину обороны Тулы, отметил губернатор.
«Мы всегда будем гордиться предками, преклоняться перед бессмертным подвигом поколения победителей. Их мужество и великая доблесть служат примером для сегодняшних защитников нашей Родины, которые выполняют свой долг в ходе специальной военной операции», — сказано в тексте.
В заключение Дюмин пожелал жителям области здоровья и благополучия.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём добровольца.