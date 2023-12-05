RT в Telegram
Подпишись

Губернатор Тульской области Дюмин поздравил жителей с Днём воинской славы

Короткая ссылка
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Дня воинской славы России, который отмечается 5 декабря.
Губернатор Тульской области Дюмин поздравил жителей с Днём воинской славы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом информирует Тульская служба новостей со ссылкой на сайт регионального правительства.

В этот день страна отмечает начало контрнаступления советских войск под Москвой, а туляки — 82-ю годовщину обороны Тулы, отметил губернатор.

«Мы всегда будем гордиться предками, преклоняться перед бессмертным подвигом поколения победителей. Их мужество и великая доблесть служат примером для сегодняшних защитников нашей Родины, которые выполняют свой долг в ходе специальной военной операции», — сказано в тексте.

В заключение Дюмин пожелал жителям области здоровья и благополучия.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём добровольца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить