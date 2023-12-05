Губернатор Тульской области Дюмин поздравил жителей с Днём воинской славы

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Дня воинской славы России, который отмечается 5 декабря.

Об этом информирует Тульская служба новостей со ссылкой на сайт регионального правительства.

В этот день страна отмечает начало контрнаступления советских войск под Москвой, а туляки — 82-ю годовщину обороны Тулы, отметил губернатор.

«Мы всегда будем гордиться предками, преклоняться перед бессмертным подвигом поколения победителей. Их мужество и великая доблесть служат примером для сегодняшних защитников нашей Родины, которые выполняют свой долг в ходе специальной военной операции», — сказано в тексте.

В заключение Дюмин пожелал жителям области здоровья и благополучия.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём добровольца.