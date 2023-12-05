Четверть российских туристов проведут новогоднюю ночь в Москве

Новое исследование показало, что более четверти российских туристов (26,4%) встретят Новый год в Москве.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Также в список лидеров вошли Санкт-Петербург — 21,7% бронирований отелей и Сочи — 10,3% заказов.

Далее идут Казань (доля — 3,5%) и Нижний Новгород (2,5%).

Из зарубежных направлений россияне предпочли встретить Новый год в Стамбуле. Там оформлено 7,1% заказов.

Ранее сообщалось, что, согласно проведённому исследованию, 45% российских граждан не планируют смотреть новогодние огоньки по телевизору.