Четверть российских туристов проведут новогоднюю ночь в Москве
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
Также в список лидеров вошли Санкт-Петербург — 21,7% бронирований отелей и Сочи — 10,3% заказов.
Далее идут Казань (доля — 3,5%) и Нижний Новгород (2,5%).
Из зарубежных направлений россияне предпочли встретить Новый год в Стамбуле. Там оформлено 7,1% заказов.
Ранее сообщалось, что, согласно проведённому исследованию, 45% российских граждан не планируют смотреть новогодние огоньки по телевизору.