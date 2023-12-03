РБК: 45% россиян не планируют смотреть новогодние огоньки по ТВ
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Об этом информирует РБК со ссылкой на сервис SuperJob.
Согласно результатам исследования, 11% опрошенных граждан планируют просмотр новогодних передач по ТВ. 33% респондентов рассказали, что включат их для фона. Остальные 45% не планируют смотреть новогодние огоньки.
Издание напомнило, что четыре года назад 38% опрошенных россиян не планировали просмотр новогодних программ.
Ранее сообщалось, что в России новогодний корпоратив пройдёт в 80% компаний.