РБК: 45% россиян не планируют смотреть новогодние огоньки по ТВ

Согласно проведённому исследованию, 45% российских граждан не планируют смотреть новогодние огоньки по телевизору.

Об этом информирует РБК со ссылкой на сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, 11% опрошенных граждан планируют просмотр новогодних передач по ТВ. 33% респондентов рассказали, что включат их для фона. Остальные 45% не планируют смотреть новогодние огоньки.

Издание напомнило, что четыре года назад 38% опрошенных россиян не планировали просмотр новогодних программ.

Ранее сообщалось, что в России новогодний корпоратив пройдёт в 80% компаний.