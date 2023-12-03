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РБК: 45% россиян не планируют смотреть новогодние огоньки по ТВ

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Согласно проведённому исследованию, 45% российских граждан не планируют смотреть новогодние огоньки по телевизору.
РБК: 45% россиян не планируют смотреть новогодние огоньки по ТВ
  • Gettyimages.ru
  • © VioletaStoimenova

Об этом информирует РБК со ссылкой на сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, 11% опрошенных граждан планируют просмотр новогодних передач по ТВ. 33% респондентов рассказали, что включат их для фона. Остальные 45% не планируют смотреть новогодние огоньки.

Издание напомнило, что четыре года назад 38% опрошенных россиян не планировали просмотр новогодних программ. 

Ранее сообщалось, что в России новогодний корпоратив пройдёт в 80% компаний.

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