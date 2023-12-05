RT в Telegram
Подпишись

Половина россиян испытывают вялость зимой и осенью

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что почти половина россиян (49%) ощущают себя более вялыми зимой и осенью, чем в другое время года.
Половина россиян испытывают вялость зимой и осенью
  • Gettyimages.ru
  • © Kara Gebhardt

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса «Гродан».

Также стало известно, что 45% опрошенных осенью и зимой часто испытывают сонливость и апатию, 37% чувствуют себя слабыми и постоянно усталыми, 32% жалуются на хандру и плохое настроение.

Но в то же время, 28% опрошенных в холодное время года всегда в стабильно хорошем настроении, 25% испытывают приливы сил, а бодрость — каждый пятый (21%).

Ранее сообщалось, что согласно проведённому исследованию, 45% российских граждан не планируют смотреть новогодние огоньки по телевизору.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить