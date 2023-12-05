Половина россиян испытывают вялость зимой и осенью

Новое исследование показало, что почти половина россиян (49%) ощущают себя более вялыми зимой и осенью, чем в другое время года.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса «Гродан».

Также стало известно, что 45% опрошенных осенью и зимой часто испытывают сонливость и апатию, 37% чувствуют себя слабыми и постоянно усталыми, 32% жалуются на хандру и плохое настроение.

Но в то же время, 28% опрошенных в холодное время года всегда в стабильно хорошем настроении, 25% испытывают приливы сил, а бодрость — каждый пятый (21%).

Ранее сообщалось, что согласно проведённому исследованию, 45% российских граждан не планируют смотреть новогодние огоньки по телевизору.