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Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с недоношенной девочкой в Перми

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах уголовного дела по факту некачественного оказания медпомощи недоношенной девочке в Перми.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы СК России.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сказано в сообщении следственного ведомства.

Жительница Перми обратилась в СК России повторно из-за отсутствия результатов по уголовному делу. Её новорождённой дочери в больнице установили катетер. Через сутки он порвался, а в вене остались куски силиконовой трубки, один из которых попал в лёгочную артерию и оказался у сердца.

По этому факту Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге госпитализировали трёхмесячную девочку с кровоизлиянием в мозг.

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