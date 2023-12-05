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«Известия»: около 40% релокантов решили вернуться в Россию

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Около 40% релокантов, которые покинули Россию в 2022 году, вернулись в страну.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Финион».

По информации газеты, в абсолютных цифрах вернувшихся соотечественников может быть от 170 тыс. до 330 тыс.

Отмечается, что россияне едут обратно из-за ужесточения условий получения документов и трудностей с заработком.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Россию могут вернуться все, кроме врагов.

Также глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT отметил, что релоканты могут получить необходимую информацию в консульстве.

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