«Известия»: около 40% релокантов решили вернуться в Россию

Около 40% релокантов, которые покинули Россию в 2022 году, вернулись в страну.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Финион».

По информации газеты, в абсолютных цифрах вернувшихся соотечественников может быть от 170 тыс. до 330 тыс.

Отмечается, что россияне едут обратно из-за ужесточения условий получения документов и трудностей с заработком.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Россию могут вернуться все, кроме врагов.

Также глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT отметил, что релоканты могут получить необходимую информацию в консульстве.