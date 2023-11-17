Депутат Нилов: релоканты могут получить необходимую информацию в консульстве

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение о создании в России бесплатной горячей линии для релокантов, желающих вернуться в страну.

Депутат отметил, что всю необходимую информацию на данный момент можно получить в консульских учреждениях России и на горячих линиях соответствующих ведомств.

«Дополнительная линия и штат — это дополнительные расходы для государства. С одной стороны, ничего плохого в этом нет, а с другой — это дублирование функций», — объяснил Нилов.

Однако, по его словам, подход заслуживает внимания, так как речь идёт о возможности информировать граждан России, а также о возможности ответить на возникающие у них вопросы.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность организации бесплатной горячей линии и чат-ботов для релокантов, которые хотят вернуться в Россию.

Подробнее — в материале RT.