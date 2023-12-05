Доцент Попов: тарифы на такси не снизятся
По его словам, в случае жёсткого регулирования цен государством в сфере таксомоторных перевозок, она в значительной части «уйдёт в тень».
Попов отметил, что у перевозчиков есть экономические основания для повышения тарифов.
Среди таких причин он назвал общее ускорение инфляции и роста ставок по кредитам на обновление автопарка, а также законодательные изменения, которые вступили в силу в сентябре.
Ранее в Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в такси.
Также в Подмосковье зарегистрировали более 100 тыс. автомобилей такси.