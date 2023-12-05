Доцент Попов: тарифы на такси не снизятся

Доцент кафедры частного права Государственного университета управления Владимир Попов заявил агентству «Прайм», что предотвратить подорожание услуг такси или заставить перевозчиков снизить тарифы административными мерами невозможно.

По его словам, в случае жёсткого регулирования цен государством в сфере таксомоторных перевозок, она в значительной части «уйдёт в тень».

Попов отметил, что у перевозчиков есть экономические основания для повышения тарифов.

Среди таких причин он назвал общее ускорение инфляции и роста ставок по кредитам на обновление автопарка, а также законодательные изменения, которые вступили в силу в сентябре.

Ранее в Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в такси.

Также в Подмосковье зарегистрировали более 100 тыс. автомобилей такси.