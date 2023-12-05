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Доцент Попов: тарифы на такси не снизятся

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Доцент кафедры частного права Государственного университета управления Владимир Попов заявил агентству «Прайм», что предотвратить подорожание услуг такси или заставить перевозчиков снизить тарифы административными мерами невозможно.

По его словам, в случае жёсткого регулирования цен государством в сфере таксомоторных перевозок, она в значительной части «уйдёт в тень».

Попов отметил, что у перевозчиков есть экономические основания для повышения тарифов.

Среди таких причин он назвал общее ускорение инфляции и роста ставок по кредитам на обновление автопарка, а также законодательные изменения, которые вступили в силу в сентябре.

Ранее в Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в такси.

Также в Подмосковье зарегистрировали более 100 тыс. автомобилей такси.

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