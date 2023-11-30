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В Подмосковье зарегистрировали более 100 тысяч автомобилей такси

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В Московской области в реестре такси числится более 100 тыс. автомобилей и более 37 тыс. перевозчиков.
В Подмосковье зарегистрировали более 100 тысяч автомобилей такси
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

«На сегодняшний день более 36 тыс. индивидуальных предпринимателей и 880 юридических лиц зарегистрированы на территории региона. Также порядка 70 водителей уже работают как самозанятые», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что закон об организации перевозок в регионе вступил в силу 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Московской области число ДТП с участием такси снизилось на 8,7% с начала 2023 года.

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