В Подмосковье зарегистрировали более 100 тысяч автомобилей такси

В Московской области в реестре такси числится более 100 тыс. автомобилей и более 37 тыс. перевозчиков.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

«На сегодняшний день более 36 тыс. индивидуальных предпринимателей и 880 юридических лиц зарегистрированы на территории региона. Также порядка 70 водителей уже работают как самозанятые», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что закон об организации перевозок в регионе вступил в силу 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Московской области число ДТП с участием такси снизилось на 8,7% с начала 2023 года.