«Известия»: в России может начаться эксперимент по маркировке косметики
Об этом пишут «Известия».
«Обеспечить дальнейший рост отечественных производителей — приоритетная задача, и эксперимент по маркировке должен этому способствовать», — говорится в статье.
При этом в газете отметили важность построения процессов таким образом, чтобы маркировка не приводила к снижению производительности линий.
Отмечается, что некоторые представители бизнеса выразили готовность поддержать проведение эксперимента.
При этом, по данным газеты, у некоторых предпринимателей остаются опасения.
Ранее правительство утвердило правила маркировки икры осетровых и лососёвых видов рыб.
Также в Госдуму был внесён проект о маркировке энергетиков надписями об их вреде.