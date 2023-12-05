«Известия»: в России может начаться эксперимент по маркировке косметики

Минэкономразвития поддержало проведение в России эксперимента по маркировке парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии.

Об этом пишут «Известия».

«Обеспечить дальнейший рост отечественных производителей — приоритетная задача, и эксперимент по маркировке должен этому способствовать», — говорится в статье.

При этом в газете отметили важность построения процессов таким образом, чтобы маркировка не приводила к снижению производительности линий.

Отмечается, что некоторые представители бизнеса выразили готовность поддержать проведение эксперимента.

При этом, по данным газеты, у некоторых предпринимателей остаются опасения.

Ранее правительство утвердило правила маркировки икры осетровых и лососёвых видов рыб.

Также в Госдуму был внесён проект о маркировке энергетиков надписями об их вреде.