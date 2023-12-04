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Путин: наказания в сфере оборота наркотиков нужно внимательно анализировать

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К идее либерализации законодательства в области преступлений, связанных с оборотом наркотиков, нельзя относиться без предварительного анализа, однако совершенствовать эту область нужно, считает президент России Владимир Путин.

«По поводу наркотиков: тоже тонкий вопрос. Я знаю, что у нас тюремное население так называемое, наверное, сейчас уже в значительной степени формируется за счёт тех, кто нарушает закон в сфере незаконного оборота наркотических средств. Нужно ли здесь что-то либерализовать? Нужно безусловно что-то совершенствовать», — сказал он на заседании СПЧ.

Путин отметил, что родители, потерявшие своих детей из-за наркотиков, не похвалили бы власти, если бы они захотели снизить планку ответственности для виновных в гибели ребёнка.

«Нужно внимательно смотреть за тем, что в этой сфере происходит, внимательно анализировать, где ужесточение наказание ведет к снижению преступности, а где оно является запредельным и не выполняет своих функций», — сказал президент.

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