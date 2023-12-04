Путин: решительность состава «Адмирала Макарова» в СВО — образец воинского долга
- РИА Новости
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Умелые и решительные действия личного состава фрегата в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга», — подчеркнул глава государства.
Российский лидер добавил, что моряки проявили храбрость, самоотверженность и профессионализм.
Путин выразил уверенность, что моряки продолжат надёжно обеспечивать безопасность российских граждан.
1 декабря Владимир Путин подписал указ о присвоении фрегату «Адмирал Макаров» почётного наименования «гвардейский».