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Путин: решительность состава «Адмирала Макарова» в СВО — образец воинского долга

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Президент России Владимир Путин поздравил личный состав фрегата «Адмирал Макаров» с присвоением наименования «гвардейский», отметив, что решительные действия моряков в ходе специальной военной операции являются образцом воинского долга.
Путин: решительность состава «Адмирала Макарова» в СВО — образец воинского долга
  • РИА Новости

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Умелые и решительные действия личного состава фрегата в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что моряки проявили храбрость, самоотверженность и профессионализм. 

Путин выразил уверенность, что моряки продолжат надёжно обеспечивать безопасность российских граждан.

1 декабря Владимир Путин подписал указ о присвоении фрегату «Адмирал Макаров» почётного наименования «гвардейский».

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