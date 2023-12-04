Путин посоветовал новым иностранным послам посетить выставку «Россия»
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе церемонии вручения верительных грамот новыми послами.
Путин отметил, что новые послы будут жить в России ближайшие несколько лет.
«Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить, посмотреть выставку, и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живёт», — сказал он.
Ранее сообщалось, что президент России впервые приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве.
Он осмотрел галерею «Достижения России» — футуристичный 166-метровый тоннель, в котором размещена информация об основных достижениях государства в разных сферах.