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Путин посоветовал новым иностранным послам посетить выставку «Россия»

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Президент России Владимир Путин посоветовал новым послам иностранных государств в Москве посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, чтобы увидеть, чем живёт страна.
Путин посоветовал новым иностранным послам посетить выставку «Россия»
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе церемонии вручения верительных грамот новыми послами.

Путин отметил, что новые послы будут жить в России ближайшие несколько лет.

«Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить, посмотреть выставку, и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живёт», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент России впервые приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве.

Он осмотрел галерею «Достижения России» — футуристичный 166-метровый тоннель, в котором размещена информация об основных достижениях государства в разных сферах.

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