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В Подмосковье 40 тысяч школьников совершили поездки по соцсертификатам за год

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Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина заявила, что с начала 2023 года в регионе более 40 тыс. учащихся 5—9-х классов съездили на экскурсии по социальному сертификату.
В Подмосковье 40 тысяч школьников совершили поездки по соцсертификатам за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наибольшей популярностью пользовалась Третьяковская галерея, где за этот год побывали с экскурсиями 19 тыс. учащихся», — отметила Каклюгина.

Программа действует в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее исследование показало, что 53% россиян ни разу не посещали архитектурные достопримечательности своего региона, при этом они активно ездят на экскурсии за его пределами.

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