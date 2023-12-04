В Подмосковье 40 тысяч школьников совершили поездки по соцсертификатам за год

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина заявила, что с начала 2023 года в регионе более 40 тыс. учащихся 5—9-х классов съездили на экскурсии по социальному сертификату.

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». «Наибольшей популярностью пользовалась Третьяковская галерея, где за этот год побывали с экскурсиями 19 тыс. учащихся», — отметила Каклюгина. Программа действует в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ранее исследование показало, что 53% россиян ни разу не посещали архитектурные достопримечательности своего региона, при этом они активно ездят на экскурсии за его пределами.