В Подмосковье 40 тысяч школьников совершили поездки по соцсертификатам за год
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Наибольшей популярностью пользовалась Третьяковская галерея, где за этот год побывали с экскурсиями 19 тыс. учащихся», — отметила Каклюгина.
Программа действует в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Ранее исследование показало, что 53% россиян ни разу не посещали архитектурные достопримечательности своего региона, при этом они активно ездят на экскурсии за его пределами.