Половина россиян не посещают архитектурные достопримечательности своего региона

Недавнее исследование показало, что 53% россиян ни разу не посещали архитектурные достопримечательности своего региона, при этом они активно ездят на экскурсии за его пределами.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование соцсети «Одноклассники» при поддержке экспертов фонда «Внимание» в рамках проекта «Архитектурный перископ».

Ещё 28% посещают памятники архитектуры своего региона один или два раза в год, 9% — три-пять раз. При этом во время поездок в соседние регионы и в дальних путешествиях по России 53% респондентов готовы изучать памятники, ходить на экскурсии и узнавать новое.

Большинство россиян (66%) могут назвать по памяти максимум три архитектурные достопримечательности своего края, а треть из них (33%) смогли вспомнить только одну. При этом 59% опрошенных испытывают гордость и радость от того, что в их регионе есть исторические достопримечательности.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин отметил развитие внутреннего туризма в стране.