Половина россиян не посещают архитектурные достопримечательности своего региона
- РИА Новости
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование соцсети «Одноклассники» при поддержке экспертов фонда «Внимание» в рамках проекта «Архитектурный перископ».
Ещё 28% посещают памятники архитектуры своего региона один или два раза в год, 9% — три-пять раз. При этом во время поездок в соседние регионы и в дальних путешествиях по России 53% респондентов готовы изучать памятники, ходить на экскурсии и узнавать новое.
Большинство россиян (66%) могут назвать по памяти максимум три архитектурные достопримечательности своего края, а треть из них (33%) смогли вспомнить только одну. При этом 59% опрошенных испытывают гордость и радость от того, что в их регионе есть исторические достопримечательности.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин отметил развитие внутреннего туризма в стране.