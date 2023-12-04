RT в Telegram
Подпишись

Половина россиян не посещают архитектурные достопримечательности своего региона

Короткая ссылка
Недавнее исследование показало, что 53% россиян ни разу не посещали архитектурные достопримечательности своего региона, при этом они активно ездят на экскурсии за его пределами.
Половина россиян не посещают архитектурные достопримечательности своего региона
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование соцсети «Одноклассники» при поддержке экспертов фонда «Внимание» в рамках проекта «Архитектурный перископ».

Ещё 28% посещают памятники архитектуры своего региона один или два раза в год, 9% — три-пять раз. При этом во время поездок в соседние регионы и в дальних путешествиях по России 53% респондентов готовы изучать памятники, ходить на экскурсии и узнавать новое.

Большинство россиян (66%) могут назвать по памяти максимум три архитектурные достопримечательности своего края, а треть из них (33%) смогли вспомнить только одну. При этом 59% опрошенных испытывают гордость и радость от того, что в их регионе есть исторические достопримечательности.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин отметил развитие внутреннего туризма в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить