В РСТ прокомментировали рост внутреннего туризма в России
- РИА Новости
В целом рост внутреннего турпотока увеличился на 18%, заявил он на пресс-конференции в МИЦ «Известия».
«Хочу обратить внимание, что в начале года, в первом полугодии, это было +12%, затем до начала сентября — +16%, то есть динамика идёт тоже с повышением», — отметил Барзыкин.
По его словам, значительный рост в сегменте горнолыжного туризма отмечен в Красной Поляне (Сочи), Шерегеше (Кемеровская область), на Домбае и в Архызе (Карачаево-Черкесия) и других курортах Приэльбрусья.
Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что большинство россиян предпочитают путешествовать в новогодние праздники внутри страны.