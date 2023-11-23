В РСТ прокомментировали рост внутреннего туризма в России

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин отметил развитие внутреннего туризма в стране.

В целом рост внутреннего турпотока увеличился на 18%, заявил он на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Хочу обратить внимание, что в начале года, в первом полугодии, это было +12%, затем до начала сентября — +16%, то есть динамика идёт тоже с повышением», — отметил Барзыкин.

По его словам, значительный рост в сегменте горнолыжного туризма отмечен в Красной Поляне (Сочи), Шерегеше (Кемеровская область), на Домбае и в Архызе (Карачаево-Черкесия) и других курортах Приэльбрусья.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что большинство россиян предпочитают путешествовать в новогодние праздники внутри страны.