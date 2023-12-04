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Онколог Евстратов назвал признаки злокачественных родинок

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Врач-онколог клиники «Евроонко» Роман Евстратов рассказал о признаках злокачественных родинок.
Онколог Евстратов назвал признаки злокачественных родинок
  • Gettyimages.ru

«Прежде всего надо обращать внимание на изменение размеров и формы родинок, появление асимметрии, изменение цвета и кровоточивость при контакте», — заявил специалист в беседе с РИАМО.

Как отметил эксперт, меланома — очень опасная болезнь, она стремительно развивается.

«Чтобы снизить риск развития меланомы, необходимо защищать кожу от солнечного воздействия», — сказал онколог.

Евстратов также обратил внимание, что удалять родинки может только онколог, имеющий специализацию по онкодерматологии.

После процедуры удалённую родинку обязательно направляют на гистологическое исследование, заключил специалист.

Ранее онкохирург, химиотерапевт кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники МАММА Антон Иванов рассказал в беседе с RT о возможностях искусственного интеллекта в диагностике онкологических заболеваний.

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