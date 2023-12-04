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РБК: вице-премьер Абрамченко поручила увеличить производство яиц и кур

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу и Минсельхозу принять меры по увеличению производства яиц в России и выведению кур.
РБК: вице-премьер Абрамченко поручила увеличить производство яиц и кур
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в материале РБК.

Также отмечается, что ведомства должны до 19 декабря 2023 года изучить изменение потребления продуктов за три года, подготовить данные о нынешних объёмах производства, а также о минимальных объёмах, которые будут необходимы для удовлетворения внутреннего спроса. О результатах ведомства должны будут доложить правительству.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что получили поручение Абрамченко. Там отметили, что уже подготовили некоторые изменения в законодательство, которые поспособствуют наращиванию производства бройлеров и инкубационных яиц.

Российский президент Владимир Путин заявил, что правительство должно своевременно задействовать необходимые механизмы регулирования при росте цен на курятину и другие продукты.

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