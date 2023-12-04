В Тульской области спрос на специалистов по IT-безопасности вырос на 109% за год

В Тульской области спрос на специалистов по информационной безопасности за год увеличился на 109%. Область заняла 37-е место среди российских регионов по спросу на таких работников.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на сервис по поиску работы HeadHunter.

Так, с января по ноябрь 2023 года на рекрутинговой площадке было размещено более 4,7 тыс. предложений о работе для экспертов с такой специализацией, проживающих на территории региона.

Средний уровень зарплат для таких специалистов — 70 тыс. рублей.

В текущем году спрос на специалистов по информационной безопасности отмечен в компаниях из ИТ-отрасли (23% вакансий), в финансовом и банковском секторах, в нефтегазовых компаниях и в госсекторе.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.