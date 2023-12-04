Компании технополиса «Москва» представили передовые разработки

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал о передовых разработках технополиса «Москва», представленных на форуме «Российская неделя здравоохранения».

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«По итогам II квартала 2023 года производители медизделий из столичной ОЭЗ вложили в развитие более 1 млрд рублей и организовали около 140 новых рабочих мест», — сказал Овчинский.

По его словам, в медкластере ОЭЗ сегодня находятся более 20 предприятий, производящих различную высокотехнологичную продукцию.

Он также отметил, что около десяти компаний представят свою импортозамещающую продукцию на мероприятии.

Научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения» пройдёт в Москве 4—8 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что предприятия технополиса «Москва» выпустили продукцию на 40 млрд рублей.