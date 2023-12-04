Компании технополиса «Москва» представили передовые разработки
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«По итогам II квартала 2023 года производители медизделий из столичной ОЭЗ вложили в развитие более 1 млрд рублей и организовали около 140 новых рабочих мест», — сказал Овчинский.
По его словам, в медкластере ОЭЗ сегодня находятся более 20 предприятий, производящих различную высокотехнологичную продукцию.
Он также отметил, что около десяти компаний представят свою импортозамещающую продукцию на мероприятии.
Научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения» пройдёт в Москве 4—8 декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, что предприятия технополиса «Москва» выпустили продукцию на 40 млрд рублей.