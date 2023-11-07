Предприятия технополиса «Москва» выпустили продукцию на 40 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Это более чем в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2022-го, когда объём произведенной продукции составил 14,8 млрд рублей», — сказал Ефимов.
Лидерами по выпуску продукции стали производители лекарств и микроэлектроники.
В настоящее время на территории ОЭЗ «Технополис Москва» расположены более 200 высокотехнологичных предприятий. Более 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать ряд льгот.
Ранее сообщалось, что в Кировской области создадут ОЭЗ в сфере биофармацевтики.