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Предприятия технополиса «Москва» выпустили продукцию на 40 млрд рублей

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за январь — июнь 2023 года выпустили продукцию на 40,5 млрд рублей.
Предприятия технополиса «Москва» выпустили продукцию на 40 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Это более чем в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2022-го, когда объём произведенной продукции составил 14,8 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Лидерами по выпуску продукции стали производители лекарств и микроэлектроники.

В настоящее время на территории ОЭЗ «Технополис Москва» расположены более 200 высокотехнологичных предприятий. Более 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать ряд льгот.

Ранее сообщалось, что в Кировской области создадут ОЭЗ в сфере биофармацевтики.

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