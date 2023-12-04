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Врач Савельева: передозировка витамина А может привести к поражению печени

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Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева предупредила россиян, что не все витаминные комплексы безобидны, и напомнила, что назначать добавки должен специалист.
Врач Савельева: передозировка витамина А может привести к поражению печени
  • Gettyimages.ru

Так, передозировка жирорастворимых добавок, таких как витамины A, D, E, может привести к поражению печени, тревожности, скачкам давления, повышению уровня холестерина в крови и ряду других последствий для здоровья, поделилась специалист в беседе с Life.ru.

По её словам, витамин В1 бесполезен, если его принимать в комплексе с В2 и В3, так как они не дадут ему усвоиться.

«А препараты, влияющие на уровень железа, рекомендуется употреблять совместно с витамином С для наилучшего усвоения. Совмещать приём препаратов железа с кальцием и магнием нельзя, поскольку они блокируют его всасывание и курс лечения не даст эффекта», — заключила Савельева.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о роли витамина D для организма.

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