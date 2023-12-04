В ГД внесли проекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных.

Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Единая Россия» внесла в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за утечки персональных данных», — написал он в Telegram.

Отмечается, что штрафы за утечки персональных данных составят до сотен миллионов рублей, срок для похитителей данных — до десяти лет лишения свободы.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информатизации и связи Антон Горелкин высказался о необходимости ужесточения штрафных санкций для бизнеса за утечки персональных данных.