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В ГД внесли проекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных

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«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных.
В ГД внесли проекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных
  • РИА Новости

Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Единая Россия» внесла в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за утечки персональных данных», — написал он в Telegram.

Отмечается, что штрафы за утечки персональных данных составят до сотен миллионов рублей, срок для похитителей данных — до десяти лет лишения свободы.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информатизации и связи Антон Горелкин высказался о необходимости ужесточения штрафных санкций для бизнеса за утечки персональных данных.

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