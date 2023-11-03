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Депутат ГД Горелкин высказался за ужесточение ответственности за утечки данных

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Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информатизации и связи Антон Горелкин заявил, что вопрос со штрафами за утечки персональных данных стоит крайне остро. Он назвал проблему «перезревшей».
Депутат ГД Горелкин высказался за ужесточение ответственности за утечки данных
  • Gettyimages.ru
  • © Mehmet Hilmi Barcin

Бизнесу выгоднее платить микроскопические штрафы, чем реально заниматься защитой своих клиентов, заявил депутат в беседе с «Парламентской газетой».

«Бизнес воспринимает персональные данные как кормовую базу. И это отношение спровоцировано именно размером штрафов. Когда законопроект одобрят к первому чтению, я, к сожалению, не могу даже прогнозировать», — констатировал эксперт.

Он также выразил мнение, что наряду с необходимостью ужесточения штрафных санкций необходимо проработать вопрос об ограничении количества организаций, которые имеют право хранить у себя массивы персональных данных.

«Что же касается ответственности, то её в случае реальных, а не мнимых утечек должны нести первые лица компаний, где они произошли, это, в частности, чётко прописано в указе президента от 1 мая 2022 года», — подытожил Горелкин.

Ранее сообщалось, что российские парламентарии разработали законопроект о введении крупных штрафов за утечку биометрических персональных данных.

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