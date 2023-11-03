Депутат ГД Горелкин высказался за ужесточение ответственности за утечки данных

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информатизации и связи Антон Горелкин заявил, что вопрос со штрафами за утечки персональных данных стоит крайне остро. Он назвал проблему «перезревшей».

Бизнесу выгоднее платить микроскопические штрафы, чем реально заниматься защитой своих клиентов, заявил депутат в беседе с «Парламентской газетой».

«Бизнес воспринимает персональные данные как кормовую базу. И это отношение спровоцировано именно размером штрафов. Когда законопроект одобрят к первому чтению, я, к сожалению, не могу даже прогнозировать», — констатировал эксперт.

Он также выразил мнение, что наряду с необходимостью ужесточения штрафных санкций необходимо проработать вопрос об ограничении количества организаций, которые имеют право хранить у себя массивы персональных данных.

«Что же касается ответственности, то её в случае реальных, а не мнимых утечек должны нести первые лица компаний, где они произошли, это, в частности, чётко прописано в указе президента от 1 мая 2022 года», — подытожил Горелкин.

Ранее сообщалось, что российские парламентарии разработали законопроект о введении крупных штрафов за утечку биометрических персональных данных.