В Совфеде заявили о разработке закона о крупных штрафах за утечку биометрии

Российские парламентарии разработали законопроект о введении крупных штрафов за утечку биометрических персональных данных.

Об этом ТАСС рассказала один из авторов документа, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Она отметил, что концепция документа уже получила поддержку кабмина и он будет внесён в Госдуму в ближайшее время.

«Нововведения касаются ужесточения административной ответственности за нарушение требований законодательства в области персональных, в том числе биометрических, данных», — отметила сенатор.

Как говорится в законопроекте, за утечку данных предлагается ввести штраф для граждан в размере от 400 до 500 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2 до 3 млн рублей, для юридических лиц — от 15 до 20 млн рублей. За повторное нарушение предлагается штрафовать на 0,1% до 3% годовой выручки.

В мае зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT внесение в нижнюю палату парламента проекта об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных.