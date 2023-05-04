Депутат Свинцов назвал крайне важной для любого гражданина тему биометрии
- Gettyimages.ru
По мнению Свинцова, это «крайне важная» тема как для россиян, так и для граждан любой страны.
«Потому что биометрические данные уникальны, поэтому, конечно, их утечка, фальсификация — это крайне чувствительные вещи для любого гражданина», — отметил депутат.
Поэтому, по словам парламентария, ответственность за нарушения при использовании биометрических данных должна быть «максимально высокой».
Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных.
Отмечается, что документ внесён председателем нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным и лидерами парламентских фракций.
За нарушения при использовании биометрии будет грозить штраф в размере от 6 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц он составит от 100 до 300 тыс. рублей, а для юридических — до 700 тыс. рублей.