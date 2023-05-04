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Депутат Свинцов назвал крайне важной для любого гражданина тему биометрии

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Анастасия Румянцева
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT внесение в нижнюю палату парламента проекта об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных.
Депутат Свинцов назвал крайне важной для любого гражданина тему биометрии
  • Gettyimages.ru

По мнению Свинцова, это «крайне важная» тема как для россиян, так и для граждан любой страны.

«Потому что биометрические данные уникальны, поэтому, конечно, их утечка, фальсификация — это крайне чувствительные вещи для любого гражданина», — отметил депутат.

Поэтому, по словам парламентария, ответственность за нарушения при использовании биометрических данных должна быть «максимально высокой». 

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных.

Отмечается, что документ внесён председателем нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным и лидерами парламентских фракций.

За нарушения при использовании биометрии будет грозить штраф в размере от 6 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц он составит от 100 до 300 тыс. рублей, а для юридических — до 700 тыс. рублей.

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