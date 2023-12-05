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Прослушивание сердцебиения плода призвали сделать обязательным перед абортом

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RT
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сделать обязательной процедуру прослушивания сердцебиения плода перед абортом. Копия обращения на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой есть в распоряжении RT.
Прослушивание сердцебиения плода призвали сделать обязательным перед абортом
  • Gettyimages.ru

Как пояснила собеседница RT, в настоящее время реальным и эффективным способом повышения рождаемости в России является разработка мер по предотвращению абортов.

Она добавила, что, поскольку начало жизни ребёнка связывают с первым сердцебиением, такое нововведение убедит большинство будущих матерей отказаться от аборта.

Таким образом, согласно инициативе Волынец, акушер-гинеколог, подписывающий направление на аборт, обязан засвидетельствовать, что беременная послушала сердцебиение плода.

«Учитывая вышеизложенное, прошу вас, уважаемая Татьяна Викторовна, разработать и вынести на голосование законопроект об обязательной визуализации плода и прослушивании сердцебиения перед принятием решения об аборте», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила исключить ограничение по учёту страхового стажа у женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей.

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