В ЮАО Москвы первый этап переселения жителей по реновации выполнен на 71%

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что первый этап переселения по программе реновации в Южном административном округе столицы завершён на 71,4%.

«На данном этапе программы 25 новостроек в округе введены в эксплуатацию, из которых 24 — уже заселяются», — цитирует Бочкарёва НСН.

По его словам, переселение завершилось в Западном Бирюлёве, Южном Чертанове и Донском.

Всего в Южном округе в программу реновации включено 378 многоэтажек.

Ранее в Минжилполитики Московской области сообщили, что реализация программы «Обеспечение жильём молодых семей» продолжится в 2024 году.