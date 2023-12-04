RT в Telegram
Подпишись

В ЮАО Москвы первый этап переселения жителей по реновации выполнен на 71%

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что первый этап переселения по программе реновации в Южном административном округе столицы завершён на 71,4%.
В ЮАО Москвы первый этап переселения жителей по реновации выполнен на 71%
  • РИА Новости

«На данном этапе программы 25 новостроек в округе введены в эксплуатацию, из которых 24 — уже заселяются», — цитирует Бочкарёва НСН.

По его словам, переселение завершилось в Западном Бирюлёве, Южном Чертанове и Донском.

Всего в Южном округе в программу реновации включено 378 многоэтажек.

Ранее в Минжилполитики Московской области сообщили, что реализация программы «Обеспечение жильём молодых семей» продолжится в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить