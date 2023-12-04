В ЮАО Москвы первый этап переселения жителей по реновации выполнен на 71%
- РИА Новости
«На данном этапе программы 25 новостроек в округе введены в эксплуатацию, из которых 24 — уже заселяются», — цитирует Бочкарёва НСН.
По его словам, переселение завершилось в Западном Бирюлёве, Южном Чертанове и Донском.
Всего в Южном округе в программу реновации включено 378 многоэтажек.
Ранее в Минжилполитики Московской области сообщили, что реализация программы «Обеспечение жильём молодых семей» продолжится в 2024 году.