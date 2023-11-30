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Реализацию жилищной программы для молодых семей Подмосковья продлят на 2024 год

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В Минжилполитики Московской области рассказали, что реализация программы «Обеспечение жильём молодых семей» продолжится в 2024 году.
Реализацию жилищной программы для молодых семей Подмосковья продлят на 2024 год
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал «360».

Участники программы смогут воспользоваться субсидией, реализовать маткапитал, а также принять участие в программе льготной ипотеки для семей, в которых дети родились после 2018 года.

Благодаря программе 270 молодых семей из 45 округов региона смогут улучшить жилищные условия в 2024 году.

Выплаты предоставляются в размере не менее 30% расчётной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% — для молодых семей с одним ребёнком и более.

Ранее в Социальном фонде России сообщили, что в текущем году 3360 семей в Курганской области улучшили жилищные условия за счёт материнского капитала.

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