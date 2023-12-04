Аналитики назвали самые продаваемые в России марки машин с пробегом в 2023 году

Эксперты составили рейтинг наиболее продаваемых в России в 2023 году марок машин с пробегом в разных ценовых категориях.

Рейтинг для «Российской газеты» составили специалисты «Авито Авто», проанализировав данные о продажах на сервисе для продажи и выкупа автомобилей с пробегом «Авито Аукцион».

Так, Lada (ВАЗ) стала самой популярной маркой в ценовом диапазоне до 300 тыс. рублей в возрасте от 13 до 16 лет, в ценовой категории от 300 тыс. до 700 тыс. рублей от 7 до 14 лет, а также в ценовой категории от 700 тыс. до 1 млн 500 тыс. рублей со средним возрастом семь и от трёх до пяти лет.

В топ-5 самых популярных марок авто стоимостью от 1 млн 500 тыс. до 3 млн рублей со средним возрастом машин от трёх до семи лет вошли Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota и Nissan.

Среди самых востребованных марок авто дороже 3 млн рублей в возрасте 3—5 лет лидирует BMW, затем идут Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen и Kia.

Ранее сообщалось, что россияне считают ВАЗ-2106 и Lada Niva лучшими отечественными автомобилями всех времён. За эти модели проголосовали 14% принявших участие в исследовании респондентов.