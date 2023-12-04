Депутат Шеремет предложил учредить медаль имени Байдена

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил учредить медаль имени американского президента Джо Байдена, чтобы награждать ей всех трусов и предателей.

По его словам, на лицевой стороне медали будет Байден, который спускается по скользкому трапу самолёта.

С другой стороны должен находиться «американский проект в виде лица Владимира Зеленского» с гравировкой «палач и предатель украинского народа».

«Такая награда бы крепилась к колодке, переливающейся всеми цветами радуги. Убеждён, что к такой яркой награде можно было бы представлять всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших нашу великую Россию», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что импичмент Байдена является «необходимым шагом».