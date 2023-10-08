В Госдуме призвали отправить копию статуи Свободы из Крыма в США

Миниатюрную копию статуи Свободы, которая была демонтирована в Крыму, необходимо направить в США для того, чтобы напомнить Вашингтону о необходимости уважать свободу других народов. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«США давно перестали ассоциироваться со свободой. Они несут всему остальному миру лишь кровавые конфликты и агрессию», — приводит РИА Новости его слова.

Шеремет предложил отправить миниатюрную копию статуи в США, так как американцы забыли, что такое уважение «права на свободу выбора других народов».

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в Бахчисарайском парке миниатюр убрали копию американской статуи Свободы.

По его словам, решение принято в связи с недружественным отношением США к России.