В Госдуме призвали отправить копию статуи Свободы из Крыма в США
«США давно перестали ассоциироваться со свободой. Они несут всему остальному миру лишь кровавые конфликты и агрессию», — приводит РИА Новости его слова.
Шеремет предложил отправить миниатюрную копию статуи в США, так как американцы забыли, что такое уважение «права на свободу выбора других народов».
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в Бахчисарайском парке миниатюр убрали копию американской статуи Свободы.
По его словам, решение принято в связи с недружественным отношением США к России.