В Wildberries рассказали о ходе расследования дела о хищении 385 млн рублей

Представитель Wildberries рассказал о ходе расследования уголовного дела о хищении более 385 млн рублей с торговой площадки, которое произошло в 2021 году.

Об этом пишет РБК.

В мае позапрошлого года группа из примерно 50 человек совершила массированную атаку на Wildberries, со счетов компании похитили более 385 млн рублей.

Отмечается, что девяти злоумышленникам уже вынесли приговоры, им назначили разное наказание, в том числе лишение свободы на срок от пяти лет.

Ещё пяти фигурантам предъявили обвинение, они ожидают вынесение приговора. Всем осуждённым придётся возместить причинённый ущерб.

По словам представителя компании, расследование продолжается, правоохранительные органы принимают меры к задержанию остальных фигурантов, их личности установлены.

Также РБК сообщил, что мошенники открывали на Wildberries свой магазин, оформляли покупку своего же товара, однако оплату не производили.

Отмечается, что маркетплейс фиксировал факт покупки и переводил собственные деньги «продавцам», после чего злоумышленники обналичивали их.